Хачериди может стать игроком второлиговых Карпат – "львы" планируют усиление сборниками

Львовские Карпаты готовы активно работать в зимнее трансферное окно. Клуб планирует пригласить бывших игроков сборной Украины.

34-летний Евгений Хачериди покинул Динамо Брест минувшей зимой. После этого футболист так и не сумел найти себе новое место трудоустройства.

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Пригласить футболиста готовы львовские Карпаты. "Львы" готовят очень серьезное усиление во время зимнего перерыва и хотят подписать соглашения с бывшими футболистами сборной Украины, среди которых Хачериди.

Львовский клуб может похвастаться финансовой стабильностью, поэтому такой вариант для ветеранов может быть неплохим. Зарплата футболистов составляет около 50 тысяч гривен в месяц, за победу команда получает 300 тысяч гривен.

На зимний перерыв львовские Карпаты пошли лидером группы "А" Второй лиги Украины. В этом году команда планирует повыситься в классе и продолжить возвращение в УПЛ.