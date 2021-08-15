Гуцуляк официально перешел в СК Днепр-1
15 августа 2021 , 11:30Читати новину українською
Источник:СК Дніпро-1
Молодой вингер Алексей Гуцуляк воссоединился с Игорем Йовичевичем, с которым работал во львовских Карпатах. Днепряне приобрели футболиста у черниговской Десны.
Днепряне решили усилить край атаки 23-летним хавбеком Алексеем Гуцуляком. Он успел поиграть в Карпатах, Вильярреале и Десне.
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В новой команде Алексей будет выступать под номером 9. Его контракт с СК Днепр-1 рассчитан на 4 года.
Сообщается, что в трансфере футболиста был лично заинтересован наставник СК Днепр-1 Игор Йовичевич, который открыл двери талантливому футболисту в большой футбол, когда работал в львовских Карпатах.
Сколько днепрянам пришлось заплатить за футболиста – пока не сообщается.Конец истории: Ребров не смог договориться с шейхами и не возглавит сборную Украины