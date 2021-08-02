Деньги, предложение или конфликт с УАФ: Денисов расспросил Шевченко, почему тот покинул сборную

Ведущему "Великого футбола" Александру Денисову удалось выйти на связь с Андреем Шевченко. Специалист вчера заявил, что покидает пост главного тренера сборной.

Уход Андрея Шевченко из сборной был если не неожиданным, то по крайней мере вызвал много вопросов. Специалист выложил пост-прощание со сборной в фейсбук, но на сайте УАФ нет ни слова о прощании Шевченко с национальной командой.

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В СМИ звучали слухи, что специалист имел конфликт с УАФ из-за премиальных за Евро-2020, что команде не доплатили 600 тысяч евро и тому подобное. Также были разговоры о контракте продолжительностью 2,5 года (который мог быть подписан по схеме 1+1,5, и тогда сделка Шевченко таки закончилась).

Как рассказал Денисову сам Шевченко, его контракт завершился 31 июля, а все средства он и тренерский штаб получили в полном объеме.

Сейчас Шевченко не ведет переговоры ни с каким клубом, но подтвердил, что хочет попробовать свои силы в клубном футболе. Заявление Шевченко было согласовано с ассоциацией. Де-юре его заявление означает, что новый контракт он не подпишет. Сборной надо искать нового тренера. 9 августа должен состояться исполком УАФ, на котором утвердят нового главного тренера сборной, – рассказал Денисов.