Горячий Степаненко, веселый Яремчук и забавный Макаренко: безумные танцы из раздевалки сборной

30 июня 2021 , 15:19
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Источник:

24 канал

Команда Андрея Шевченко подарила бессонную ночь всей стране. Не остались в стороне празднований и сами футболисты.

После завершения поединка ребята эмоционально отпраздновали победу над Швецией. Зажигательными танцами порадовал наш опорник Тарас Степаненко.

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Замечательные танцевальные навыки продемонстрировали и другие сборники. В частности, Роман Яремчук и Евгений Макаренко.

Напомним, что уже в субботу, 3 июля, украинская национальная команда сыграет в четвертьфинале Евро-2020 против сборной Англии.

Автор: Любомир Кузьмяк