Главное – вовремя уйти, - легенда сборной Украины Левченко поддержал решение Марлоса

Натурализованный бразилец Марлос объявил о завершении карьеры в сборной Украины. По мнению бывшего хавбека "желто-синих" Евгения Левченко, футболист принял правильное решение.

Эксперт телеканалов "Футбол" отметил, что решение о своевременном уходе принимают далеко не все футболисты. Это вредит как им, так и команде в целом.

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В последнее время Марлос демонстрировал не лучшую игру, потому завершении выступлений за "желто-синих" – вполне обдуманное и логичное.

Считаю, что решение Марлоса о завершении карьеры в сборной вполне логичное и обоснованное. Главное – вовремя уйти. А это не у всех футболистов выходит,

– написал Левченко.

Напомним, Марлос принял украинское гражданство в 2017 году, дебютировал за национальную команду 6 октября в игре против Косово. В целом он провел в "желто-синей" футболке 26 матчей, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.