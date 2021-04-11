Украинцы Роман Безус и Роман Яремчук вышли в стартовом составе Гента на матч с Шарлеруа. Благодаря результативным действиям наших земляков "буйволы" победили 4: 0.

Уже на 4-й минуте счет был открыт. Яремчук сбросил под удар Безусу, а тот пробил – мяч задел защитника гостей и причудливым образом залетел в ворота.

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А через несколько минут Безус оформил дубль. Роман заработал пенальти, после чего успешно его реализовал.

Во втором тайме Генту удалось еще дважды огорчить Шарлеруа. На этот раз уже без участия украинских легионеров. Кстати, оба покинули поле на 79-й минуте.

В 33-х матчах "буйволы" заработали 46 очков и делят восьмую строчку с Зюлте-Варегемом.

Первый гол Безуса

Второй гол Безуса

Чемпионат Бельгии, 33 тур

Гент – Шарлеруа 4:0

Голы: Безус, 2, 8 (пен.), Тиссудали, 64, де Брюйн, 86.