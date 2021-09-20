Футбольное изнасилование: Зубков принял участие в феерическом избиении соперника

В матче 1/32 Кубка Венгрии Ференцварошу противостоял скромный Хатван. Зубков и компания уничтожили соперника из низшего дивизиона, не оставив даже скромного шанса.

"Фради" отгрузили в ворота соперника целых 9 голов и сохранили собственные владения на замке. Особенно отличился албанский форвард Узуни, записавший в свой актив 6 забитых голов.

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Проявить себя смог и украинский вингер Александр Зубков. В одном из эпизодов именно он заработал пенальти, который удачно реализовал все тот же Узуни.

Напомним, Зубков получил вызов от Александра Петракова на октябрьские матчи сборной с Финляндией и Боснией и Герцеговиной.

Видеообзор большого кубкового избиения в Венгрии доступен по ссылке.