В футболе такое бывает, надо делать выводы, – Малиновский оценил провал Шевченко в Дженоа

Карьера Андрея Шевченко в Дженоа длилась всего два месяца. Первый клубный опыт стал для украинского специалиста очень болезненным.

Во главе генуэзцев Шевченко провел всего 11 матчей, в которых одержал 1 победу. По мнению Руслана Малиновского, специалист выбрал не самый лучший вариант для первой работы на клубном уровне.

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Кроме того, команда находилась почти на дне турнирной таблицы, все лидеры коллектива лечили травмы в лазарете. В такой ситуации приходилось делать ставку на молодежь, что очень рискованно в борьбе в столь сильном чемпионате.

Возможно, кто-то хотел получить результат сразу, но за столь короткий промежуток было трудно построить или перестроить коллектив. Впрочем, я думаю, что Андрей Шевченко сделает правильные выводы и всех нас порадует своими результатами.

– сказал Малиновский.

Отметим, что Дженоа не стала расторгать контракт с Шевченко, чтобы не выплачивать ему компенсацию за досрочное расторжение договора. Следовательно, специалист находится в творческом отпуске и продолжает получать зарплату.

У Шевченко был шанс возглавить сборную Польши, но переговоры не увенчались успехом. Его контракт с Дженоа рассчитан до мая 2024 года.