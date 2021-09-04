Франция сравнивает счет на старте второго тайма: видео гола Антони Марсиаля
4 сентября 2021 , 23:05Читати новину українською
Источник:Канал ФУТБОЛ
На 56-й минуте гости делают счет равным. Андрей Пятов не сумел спасти ворота после удара в упор.
Навес Кингсли Комана с правого фланга завершился взятием ворот "сине-желтых". В объятия партнеров попал Антони Марсиаль.
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Видео гола Марсиаля
После часа игрового времени на НСК "Олимпийский" счет равный – 1:1.