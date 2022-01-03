Фенербахче нацелился на Коноплю – турецкий гранд просит об интересном условии

Молодой защитник Шахтера Ефим Конопля показал хороший прогресс в первой части сезона 2021/22. Это привлекло внимание многих именитых клубов.

22-летний защитник донецкого Шахтера Ефим Конопля уже скоро может сменить клубную прописку. В услугах таланта заинтересован Фенербахче.

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Турецкий гранд не спешит говорить о полноценном трансфере, клуб сначала хочет арендовать Ефима до конца текущего сезона. Ранее клуб имел такую практику: в 2017 году игроком Фенербахче стал Александр Караваев, но футболист не смог найти общий язык с Диком Адвокатом.

В текущем сезоне Конопля сыграл 9 матчей в УПЛ, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Правда, 3 ассиста он оформил в поединке с Мариуполем.