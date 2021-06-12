Евро-2020: Маркевич назвал украинских футболистов, которые должны засиять на турнире

Бывший тренер Днепра и Металлиста Мирон Маркевич ожидает, что на Евро о себе заявят много новых талантов. Специалист надеется увидеть среди них и украинские фамилии.

По мнению Маркевича, Евро станет настоящим праздником футбола для всех болельщиков, а многие молодые исполнители смогут громко заявить о себе на большом турнире.

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Думаю, что на этом Евро мы узнаем новые имена. И очень хочется, чтобы среди них были и украинские исполнители. Руслана Малиновского и Александра Зинченко и так все знают. Поэтому я жду прорыва от Виталия Миколенко, Ильи Забарного, Георгия Бущана... Надеюсь, что и Роман Яремчук продолжит забивать так, как он это делал в чемпионате Бельгии, – сказал Маркевич.

Напомним, что уже завтра подопечные Шевченко сыграют свой первый матч на Евро-2020. Соперником "желто-синих" будут Нидерланды. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.