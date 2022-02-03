Еще не дорос до этого уровня, – Вернидуб не верит, что возглавит сборную Украины

После ухода Андрея Шевченко УАФ долго искала кандидата на тренерский мостик сборной Украины. Среди возможных вариантов называли и Юрия Вернидуба.

Шериф под руководством Юрия Вернидуба создал сенсацию и прошел в плей-офф Лиги Европы, обогнав Шахтер. Команда украинца показывала отличный футбол даже в борьбе с грандами.

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Стиль команд Вернидуба импонирует всем украинским болельщикам. Поэтому слухи о его возможном назначении в сборную Украины выглядели вполне реальными.

Впрочем, сам специалист скептически оценивает свой уровень. Кроме того, он не собирается плести интриг и желает успеха Александру Петракову, который сейчас работает с командой.

"Когда возглавлю сборную Украины? Не знаю, пожалуй, еще не дорос до того уровня. Там сейчас люди на своем месте, я сейчас желаю Саше Петракову наивысших достижений, он тренер-трудяга и честный человек. Этим он и берет всех своих воспитанников, он заслужил быть в сборной", – сказал Вернидуб.

Напомним, Александру Петракову удалось вывести сборную Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022. 24 марта наша команда сыграет против Шотландии, а в случае победы разыграет путевки на Мундиаль в Катаре с победителем пары Уэльс – Австрия.