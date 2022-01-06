Еще больше шансов: Лунин поразил Анчелотти и может сыграть в чемпионате

Андрей Лунин помог Реалу одолеть Алькояно и выйти в 1/8 финала Кубка Испании. Для украинского голкипера этот матч стал первым в сезоне.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти отметил хорошую игру Лунина. Таланту еще есть куда прогрессировать, но итальянский специалист не прочь предоставить ему для этого еще больше возможностей.

К теме Лунин сыграл за Реал: первая победа, бегство от дежавю и ложка дегтя: видео пропущенного гола

"Лунин очень хорошо играл на линии. Иногда он допускал ошибки в игре ногами, но мне нравится вратарь, который надежно действует на линии ворот. А игру ногами мы можем исправить.

Конечно, Андрей может стать еще лучше, если будет иметь больше игровой практики. Я не говорил, что в Кубке Испании будет играть только Лунин, но и не сказал, что все игры в Ла Лиге – собственность Куртуа", – заявил Анчелотти после игры.

Напомним, ранее звучала информация, что Андрей Лунин устал от роли дублера Тибо Куртуа и готов сменить клуб. Но трансфер украинца блокирует лично наставник "сливочных" Карло Анчелотти, который видит большие перспективы украинца и не хочет терять талантливого и трудолюбивого вратаря.