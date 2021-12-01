Думаю об этом, но пока не знаю, – бразилец Шахтера о выступлениях в сборной Украины

Полузащитник "горняков" Тете высказался о потенциальном изменении гражданства. Игрок дончан предполагает такую возможность.

"Натурализация? Да, я думал об этом. Это действительно хорошая идея, потому что в Украине есть лимит на количество легионеров", – считает бразилец.

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На вопрос, может ли Тете представить себя в сборной Украины, он ответил: "Я не знаю. Думаю об этом, но пока не знаю. Я не испытывал никаких трудностей с адаптацией в Украине".

Кроме того, игрок Шахтера не считает сложным решением для себя принять украинский паспорт:

Сложно не будет, потому какое бы я решение ни принял, оно будет верным. А верное решение всегда принимать легко.

Стоит отметить, что Тете женат на украинке и выступает за донецкую команду с февраля 2019 года. Ранее он вызывался в юношеские сборные Бразилии. В этом сезоне Тете отыграл 15 матчей в Премьер-Лиге и забил 8 голов.