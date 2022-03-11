Довбик продал на аукционе историческую футболку – все для помощи Вооруженным Силам Украины
11 марта 2022 , 20:36Читати новину українською
Источник:zoryalondonsk
Нападающий сборной Украины расстался с реликвией. Артем Довбик пожертвовал на нужды наших воинов свою футболку из поединка Евро-2020 против Швеции.
Журналист Эндрю Тодос в рамках проекта Zorya Londonsk организовал благотворительный аукцион, в котором принял участие Артем Довбик. За футболку нападающего СК Днепр-1 удалось выручить 3300 долларов, что составляет ориентировочно 100 тысяч гривен.
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Именно в этой футболке форвард сборной Украины забил эпохальный гол в ворота Швеции в 1/8 финала Евро-2020.