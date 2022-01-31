Динамо подождет, у Шевченко более серьезные амбиции, – Федецкий верит в успех тренера

Андрей Шевченко не сумел достичь высот во главе Дженоа. После 11 матчей, в которых команда одержала 1 победу и потерпела 7 поражений, украинца отстранили от работы.

По мнению бывшего защитника сборной Украины Артема Федецкого, работу Шевченко у Дженоа нельзя называть провалом. Специалист пришел в кризисный коллектив, в котором не хватало исполнителей высокого уровня.

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Бывший футболист верит, что специалист продолжит искать варианты в Европе и будет идти к мечте – тренерскому мостику Милана. Что касается слухов о работе в Динамо, то в будущем это может произойти, но сейчас не стоит рассчитывать на такое развитие событий.

Динамо немного подождет. У Шевченко более серьезные амбиции, он хочет в топ-чемпионат. Возможно, Англия или снова Италия. Команды, борющиеся за первую четверку и попадание в Лигу чемпионов,

– убежден Федецкий.

Напомним, контракт Шевченко с Дженоа действует до лета 2024 года. Клуб не стал разрывать сделку, чтобы не платить украинцу большую компенсацию. Сейчас специалист продолжает находиться в структуре клуба и получать зарплату.

Ранее раздавались слухи, что Андрей Николаевич может возглавить сборную Польши, но переговоры не увенчались успехом. В результате "Кадру" возглавил Чеслав Михневич.