Даже не мечтал, – новичок сборной сам шокирован вызовом в национальную команду

Александр Зинченко не смог прибыть в лагерь национальной сборной Украины из-за травмы. На его место Александр Петраков вызвал хавбека СК Днепр-1 Александра Пихаленка, что стало настоящим сюрпризом.

Вызов Пихаленка стал неожиданностью не только для футбольной общественности – удивление самого футболиста было не меньшим. Впрочем, хавбек долго к этому шел, и наконец его мечта осуществилась.

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Это мечта каждого футболиста – попасть в национальную сборную. Команда хорошо меня приняла. Петраков? Он мне немного рассказал, провел тактические занятия с командой. Для меня неожиданным был этот вызов,

– рассказал Пихальонок.

Напомним, сборная Украины собралась в столице для подготовки к октябрьским матчам отбора на ЧМ-2022. 9 октября наша команда сыграет на выезде против Финляндии, а 12 примет Боснию и Герцеговину.