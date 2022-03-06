Датский игрок украинского происхождения собирает деньги для Украины – собрана солидная сумма

Эрик Святченко не забывает об этнической Родине. Футболист и его Митьюлланд объявили о сборе средств для детей.

Датский Митьюлланд, который идет вторым в местном чемпионате, присоединился к поддержке Украины в борьбе с агрессором. На недавний матч с Виборгом (3:1) Митьюлланд вышел в специальных футболках.

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Позже эти футболки были выставлены на аукцион, который продлится до 12 марта. Кроме того, брендирование стадиона выполнили в сине-желтых цветах.

Как клуб, мы хотели бы сосредоточиться на трагических событиях в Украине и продемонстрировать нашу поддержку украинскому народу. Нас волнует, что особенно много детей попали в ужасную ситуацию, – сказал коммерческий директор Митьюлланда Якоб Йоргенсен.

Также в клубе отметили, что такие действия являются проявлением поддержки пострадавшему от российской агрессии капитану Митьюлланда Эрику Святченко и его семье. Отец Эрика, Сергей Святченко – украинский художник, уроженец Харькова. В активе 30-летнего Эрика Святченко, который инициировал акцию в поддержку Украины – 5 матчей за сборную Дании.

На данный момент клуб уже собрал 540 тысяч датских крон, что составляет около 2,4 млн гривен.

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