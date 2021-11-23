Цыганков мог стать игроком Атлетико или Арсенала: почему Динамо отклонило предложения

Хавбек Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков мог продолжить карьеру в одном из европейских грандов. Проблемой стала цена футболиста.

Как рассказал Игорь Цыганык, в услугах Виктора Цыганкова были заинтересованы серьезные клубы. В частности, видеть футболиста в своей футболке хотел мадридский Атлетико.

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Впрочем, "матрасники" были не готовы платить за лидера Динамо большие средства. Атлетико хотел получить футболиста всего за несколько миллионов, что никоим образом не устраивало Динамо.

Клубы не могут демпинговать. Они не могут продавать своих игроков за 1 – 2 миллиона. Футболистов нужно продавать дорого. Шахтер продавал игроков по 50 млн и продает дальше. Предложение Атлетико относительно Цыганкова было несерьезным в финансовом плане,

– рассказал Цыганык.

Также журналист добавил, что купить Цыганкова хотел и лондонский Арсенал, но до обсуждения конкретной суммы дело не дошло.

24-летний Цыганков – лидер Динамо и один из главных игроков сборной Украины. По мнению авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость на данный момент составляет не менее 25 миллионов евро.