Цитаишвили может переехать в Словакию: сколько миллионов Динамо может получить за таланта

Хавбек Динамо Георгий Цитаишвили, на правах аренды играющий в Черноморце, может поехать в новый чемпионат. Трансфер может состояться в ближайшее время.

Слован из Братиславы хочет видеть в своих рядах Георгия Цитаишвили, который стал чемпионом мира в составе Украины U-20, но потом принял грузинское гражданство. В офис Динамо уже поступило официальное предложение.

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Словацкий гранд предлагает киевлянам за футболиста 2 миллиона евро. Также рассматривается возможность аренды до конца сезона 2021/22 с правом выкупа. Свой ответ Динамо еще не предоставило.

Отметим, что в 15 матчах в составе Черноморца Цитаишвили забил 1 гол. Его контракт с Динамо рассчитан до 2025 года. После прихода Луческу хавбек не оправдал ожиданий, поэтому получает игровой опыт по арендам.