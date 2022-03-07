Что у тебя в голове? – Левченко обратился к Ордецу, который все еще выступает в команде из РФ

Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко задал важный вопрос Ивану Ордецу, который является игроком московского Динамо. Похоже, этот вопрос так и останется без ответа.

Уроженец Волновахи Иван Ордец накануне опубликовал пост, в котором призвал обратить внимание на гуманитарные проблемы в его родном городе. Об агрессии со стороны РФ футболист не упомянул.

Читайте также Датский игрок украинского происхождения собирает деньги для Украины – собрана солидная сумма

"Пока везде затишье, в Волновахе настоящий ад. Это гуманитарная катастрофа, люди умирают без еды и воды. Родители звонят детям, прощаются. То, что происходит в моем родном городе – бесчеловечно, мирное население поливают "Градом". Дайте "зеленый коридор" людям. Нужна срочная помощь. Кто-нибудь, помогите людям", – написал игрок московского Динамо.

Еще раньше Ордец заявлял, что проблемы в отношениях Украины и России решит футбольный матч. Евгений Левченко задал риторический вопрос Ордецу.

Ваня Ордец, ты же нормальный парень. Украинец. Все понимаешь. Постишь про Волноваху. А сам все ещё на контракте в стране, которая убивает украинцев. Ваня! Что у тебя в голове?!

В столицу России Ордец переехал в июне 2019 года.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!