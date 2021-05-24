"Для нас было важно получить информацию, в каком состоянии сейчас находятся игроки, ведь неделю назад некоторые из них отставали. Посмотрим статистику, сколько они пробежали, посмотрим, как они восстанавливаются. Я рассматриваю сегодняшнюю игру как подготовку к Евро. Команда находилась под нагрузками, мы не готовились непосредственно к этому матчу, мы готовимся к финальному турниру чемпионата Европы. В целом я доволен игрой, доволен действиями молодых футболистов, они воспринимают наши требования. Недельный цикл тренировок был очень продуктивным, в футболе очень важна именно подготовка", – сказал Шевченко.

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Андрей Николаевич также рассказал о состоянии здоровья Романа Яремчука: "Он приедет на сбор и пройдет обследование. Посмотрим на его результаты. Врач с ним разговаривал, насколько известно, травма незначительная".

Кроме того, наставник национальной команды оценил действия Артема Довбика: "Когда нападающий выходит, он должен забивать. Артем имел моменты, но не реализовал их. В то же время он хорошо двигался, принял участие в голевой комбинации. Ему надо прогрессировать. Сейчас говорить, что Довбик уже готов играть за сборную, еще нельзя, но у него есть качества, которые позволяют ему составить конкуренцию другим форвардам".