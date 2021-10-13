Это безумная дуристика, – Вацко имеет большие претензии из-за отсутствия в сборной Малиновского

Сборная Украины не смогла удержать победу в важном матче отбора на ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной. "Желто-синие" не сумели сохранить контроль и темп игры.

По мнению комментатора Виктора Вацко, "желто-синие" должны были побеждать в этом матче и гарантировать себе продолжение борьбы за путевки на ЧМ-2022. Но команда стала на те же грабли и упустила победу.

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Он убежден, что Руслан Малиновский точно не помешал бы сборной Украины, тем более, что сам Петраков жаловался, что нет креативного футболиста, который мог бы заменить Шапаренко.

Малиновский и в Бельгии играл на позиции 8-го номера, и в Аталанте. Он играет на позиции инсайда, может там усилить. Но это решение и ответственность тренера. Этот матч показал, что когда у тебя есть в кармане 200 гривен, то разбрасывать их – это безумная дуристика. Для меня отсутствие Малиновского в сборной – это разбрасывание богатством, которого у тебя нет,

– сказал Вацко.

Также комментатор добавил, что при преобладании в счете сборная Украины должна контролировать мяч и заставить соперника побегать, а вместо этого отдала инициативу и стала у своих ворот, за что и поплатилась.

Мне жаль, что мы впускаем такие ситуации. Обыграли Финляндию, играем дома – выигрывай два матча и выходи в плей-офф. А сейчас снова валидол, корвалол, в церковь и стал свечку за Финляндию, Боснию, ничью,

– добавил комментатор.

Напомним, последний матч группового этапа отбора на ЧМ-2022 Украина сыграет в Боснии 16 ноября. У соперника еще очная встреча с Финляндией.