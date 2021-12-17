Были разговоры, но я – патриот, – Шахаб признался о возможности играть за сборную Украины

Форвард Зари Захедитабар Шахаб мог пополнить список натурализованных украинских футболистов. Иранец обсуждал такую возможность с функционерами.

Шахаб рассказал, что получал предложения по вызову в национальную сборную Украины. Но иранец хочет пригодиться команде собственной страны.

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Были разговоры. Но я всегда чувствовал патриотизм к Ирану, я горд, что являюсь иранцем. Моя страна – в приоритете. Но да, разговоры были, это не скрыть,

– рассказал футболист.

Отметим, что Шахаб еще ни разу не играл в футболке национальной команды Ирана. В Украину нападающий приехал летом 2019 года, подписав контракт с донецким Олимпиком.

Полноценным игроком Зари Захедитабар стал в феврале 2021 года. В 16 матчах текущего сезона Шахаб забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.