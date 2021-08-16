Брюгге разгромно побеждает на выезде с неоднозначным Соболем: голевая передача и удаление

Эдуард Соболь вышел в стартовом составе чемпиона Бельгии. В воскресенье вечером Брюгге победил в гостях Зюльте-Варегем.

Счет был открыт в конце первого тайма. В составе гостей отличился Ноа Ланг.

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После перерыва Брюгге отгрузил еще три гола в ворота Зюльте-Варегема. За 10 минут в промежутке между 65-й и 75-й минутами партнеры Эдуарда Соболя забили трижды. Последнее в матче взятие ворот состоялось при непосредственном участии украинского сборника, который оформил ассист.

Ложка дегтя – удаление Соболя. Наш защитник получил два предупреждения: на 71-й и 90+3 минутах.

После четырех туров Брюгге идет третьим. У команды Соболя 8 очков.

Чемпионат Бельгии

Зюльте-Варегем – Брюгге 0:4

Голы: Ланг, 42, Вормер, 65, Ванакен, 69, Де Кетеларе, 75.