Босния и Герцеговина – Украина: хладнокровие после перерыва, хорошая реализация и мы в плей-офф

Команда Александра Петракова сделала это! Украина одерживает победу на выезде и финиширует второй в своей группе.

Александр Петраков выставил вполне прогнозируемый состав со всеми сильнейшими исполнителями. Что касается его боснийского коллеги, то Ивайло Петеву пришлось применять тотальную ротацию – сразу 8 новых исполнителей (только Ахмедходжич, Хаджиахметович и Стеванович играли в предыдущем поединке с Финляндией).

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Первый опасный момент создали украинцы. Руслан Малиновский мощно пробил с левой – мяч пролетел рядом со штангой. Спустя шесть минут примерно с той же позиции бил Александр Зинченко – опять очень опасно, но неточно.

На 20-й минуте затяжная атака гостей завершилась классным прострелом Эдуарда Соболя на Романа Яремчука. У форварда украинской команды была идеальная возможность для того, чтобы замкнуть, однако он не успел на несколько секунд. Прошло пять минут, и Яремчук снова оказался на ударной позиции – на этот раз выстрел с острого угла потянул Никола Василь.

Хозяева впервые потревожили оборону соперника на 27-й минуте, когда Эрмедин Демирович пробивал в касание после навеса из глубины. А на последней минуте тайма Деннис Хаджикадунич был очень близок к тому, чтобы открыть счет. Его удар головой после подачи от углового в невероятном прыжке парировал Георгий Бущан, а на добивании боснийцы промахнулись. Моментище!

После перерыва подопечные Петракова продолжили гнуть свою линию, однако встречались с серьезным сопротивлением боснийцев. И все же на 59-й минуте "сине-желтые" поразили цель! Цыганков классно прошел по левому флангу и прострелил вдоль ворот. Ярмоленко в окружении защитника пробить не сумел, однако мяч улетел к Зинченко, который отправил его в почти пустые ворота!

Пропущенный гол существенно оживил действия хозяев – украинцам пришлось пережить неприятные мгновения. Самый опасный момент в эти минуты – удар в падении от Смаила Превляка. Снова на высоте был Георгий Бущан, который потянул выстрел из-под перекладины. А вскоре забили гости. Николай Шапаренко выдал идеальную передачу на ход Артему Довбику, мастерски реализовавшему футбольный буллит. Через несколько минут Довбик мог забивать во второй раз, однако мяч с пустых ворот после удара нашего форварда выбил Аднан Ковачевич.

Победа Франции на выезде над финнами 2:0 гарантировала "сине-желтым" вторую позицию и выход в плей-офф. Браво, Петраков! Браво, команда!

Отбор на ЧМ-2022

Босния и Герцеговина – Украина 0:2

Голы: Зинченко, 59, Довбик, 79.