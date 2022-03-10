Болгарский клуб помог украинским детям – Пластун провел экскурсию по тренировочной базе

Лудогорец приютил беженцев из Одессы и пригласил на тренировку. Защитник команды из Разграда Игорь Пластун тепло встретил земляков и организовал детям экскурсию.

Около 20 мальчиков и девочек в сопровождении матерей и бабушек прибыли в болгарский Разград в поиске спасения от боевых действий в Украине. Лудогорец и болгарские бизнесмены обеспечили беженцев всем необходимым.

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Кроме того, дети побывали в тренировочном центре Лудогорца и понаблюдали за тренировкой команды. Экскурсию детям по футбольным объектам провел ключевой футболист болгарской команды Игорь Пластун. Двое ребят, занимающихся футболом в одесской ДЮСШ Атлетик, приняли участие в тренировке с болгарскими сверстниками. Украинские беженцы также получили приглашение на воскресный матч Лудогорца против Левски.

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