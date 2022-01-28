Битва неудачников: Украина определились с соперником для спарринга в случае проигрыша Шотландии

Уже скоро Украина продолжит борьбу за право играть на чемпионате мира в Катаре. На дороге к Мундиалю осталось только два препятствия.

24 марта Украина в Глазго сыграет против Шотландии в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022. 29 марта победитель разыграет путевку в Катар с триумфатором дуэли Уэльс – Австрия.

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В случае проигрыша шотландцам "желто-синие" подготовили "план Б" для товарищеского матча. Поединок состоится 29 марта, а соперником станет неудачник из противоположной пары – Уэльс или Австрия.

Игра состоится в одной из европейских стран. Скорее всего, "желто-синие" проведут спарринг на выезде.

Напомним, в групповом этапе отбора на ЧМ-2022 Украина заняла второе место, пропустив вперед французов. "Желто-синие" не проиграли ни одного раза, но многие матчи сыграли со счетом 1:1, из-за чего потеряли много очков и заставили своих болельщиков переживать до последнего матча.