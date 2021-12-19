Безус помог Генту одержать победу – видео шикарных ассистов украинца

Украинский хавбек Роман Безус помог Генту победить Синт-Трюйден в чемпионате Бельгии. Он стал непосредственным участником двух голов своей команды.

Роман Безус провел отличный матч и помог команде двинуться на 5 место в турнирной таблице. Сначала он удачно отыграл на Депуатра, а после перерыва помог отличиться Тиссудали.

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Текущий сезон складывается для Романа довольно неплохо. В составе "буйволов" он провел 22 матча, забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.