Роман Безус и Роман Яремчук вышли в старте "буйволов". В запасе гостей остался Игорь Пластун, а Марьян Швед не попал в заявку Мехелена (перед самым поединком воспитанник Карпат оказался вне состава, хотя в первоначально был в замене).

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Почти в течение часа игрового времени команды не могли забить. Затишье прервал Безус, который головой классно отправил мяч в цель после великолепного навеса Андреаса Ханче-Ольсена. Прошло десять минут и Роман разогнал быструю контратаку – именно после его передачи Тарик Тиссудали сделал счет 2:0 в пользу Гента.

Вскоре Мехелен заработал пенальти благодаря просмотру VAR. Ферди Дрейф ударом по центру сократил отставание в счете. На 79-й минуте случилась неприятное событие для украинских болельщиков – из-за травмы покинул поле Роман Яремчук. Хозяева имели 8 компенсированных минут на спасение, но ситуацию не изменили и уступили.

В итоге "буйволы" с 38 очками побеждают в еврокубковом квартете.

Гол Безуса

Пас Безуса

Чемпионат Бельгии, плей-офф за еврокубки (тур 6)

Мехелен – Гент 1:2

Голы: Дрейф (пен.), 72 – Безус, 57, Тиссудали, 67.