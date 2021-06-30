Беседин получил ужасную травму после грубого фола: жуткое видео

В начале первого экстратайма шведы остались в меньшинстве. Маркус Даниэльсон в жестком подкате едва не сломал ногу Артему Беседину.

На 98-й минуте поединка 1/8 финала Евро-2020 защитник шведской сборной очень грубо сыграл против Артема Беседина. После просмотра VAR Даниэле Орсато удалил шведа с поля.

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К сожалению, нападающий нашей национальной команды не сумел продолжить игру. Беседин вышел на замену на 91-й минуте, однако после грубого удара покинул пределы поля. Вместо него появился Виктор Цыганков.

Видео фола Даниэльсона