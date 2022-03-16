Бенфика пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов – Яремчук удачно вышел на замену

Единственный гол в Амстердаме решил судьбу победителя в паре Аякс – Бенфика. Наш Роман Яремчук отыграл последние 18 минут.

Первый поединок завершился вничью 2:2, поэтому интрига в ответном матче сохранялась почти до финального свистка. Все решил гол Дарвина Нуньеса.

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Роман Яремчук вышел на поле на 72-й минуте, а вскоре гости вырвали победу. Ошибкой голкипера Андра Онана во время углового воспользовался Дарвин Нуньес. Последующие попытки амстердамцев спастись успеха не имели.

Следует добавить, что на 6-й компенсированной минуте Яремчук был близок к тому, чтобы забить второй гол "орлов", однако затянул с ударом. Как бы там ни было, дальше идет Бенфика.

Лига чемпионов, 1/8 финала

Аякс – Бенфика 0:1

Гол: Дарвин Нуньес, 77.