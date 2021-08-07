Бенфика не без труда обыграла Морейренсе – дебюта Яремчука не произошло
7 августа 2021 , 22:04Читати новину українською
Источник:24 канал
Лиссабонская Бенфика стартовала в новом сезоне с победы. Украинский нападающий Роман Яремчук наблюдал за действиями партнеров со скамейки запасных.
Чемпионат Португалии, 1-й тур
Морейренсе – Бенфика – 1:2
Голы: Мартинс, 30 – Вериса, 9, Вальдшмидт, 19
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На первый матч чемпионата наставник Бенфики Жорже Жезуш взял Романа Яремчука, но выпустить его на поле не решился.
Впрочем, "орлы" справились и без усилий украинца. Два быстрых гола гарантировали лиссабонцам победу еще в первом тайме. Гол ответ и удаление Гонсалвеша не помешали партнерам Романа завоевать первые 3 очка в чемпионате.Ребров покинул Аль-Айн и возглавит сборную Украины – он не руководил командой ни в одном матче