Бельгия и МЦС: Цитаишвили получил новые предложения продолжения карьеры

Хавбек Георгий Цитаишвили, на правах аренды защищавший цвета Черноморца, привлек внимание многих клубов. Есть большие шансы, что он сменит команду уже этой зимой.

Словацкий Слован – не единственный претендент на Георгия Цитаишвили. Хавбек, принявший грузинское гражданство, получил еще ряд вариантов продолжения карьеры.

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Видеть футболиста в своих рядах хотят команды из Бельгии и МЛС. О каких именно клубах идет речь – пока не сообщается. Ранее сообщалось, что Слован готов выложить за Цитаишвили рекордные для себя 2 миллиона евро.

Первую часть сезона Георгий провел в Черноморце. В составе одесситов он провел 15 матчей и забил 1 гол. Его контракт с Динамо рассчитан до 2025 года.