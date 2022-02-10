Аталанта вылетает из Кубка: два пенальти в ворота команды Малиновского и драма в последней атаке

Руслан Малиновский провел на поле 74 минуты, но результативными действиями не отметился. Фиорентина перестреляла Аталанту 3:2 благодаря голу на последних секундах.

Гости неожиданно открыли счет в самом дебюте. Мартен Де Рон нарушил правила против Николаса Гонсалеса и рефери указал на отметку. Пенальти идеально реализовал Кшиштоф Пьонтек.

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Еще до перерыва Аталанте удалось отыграться. Ремо Фройлер сбросил под удар Давиде Дзаппакосте, а тот направил мяч в цель по фантастической траектории.

В начале второго тайма хозяева вышли вперед. Жереми Бога эффектно прошел несколько соперников и классно пробил с правой. Но "фиалки" снова заработали пенальти, который второй раз взялся исполнять Пьонтек. На этот раз Хуан Муссо удар поляка потянул, однако именно Пьонтек оказался первым на добивании.

Вскоре Фиорентина осталась в меньшинстве – второе предупреждение получил Лукас Мартинес. Казалось, Аталанта вот-вот дожмет оппонента (Дзаппакоста даже попал в перекладину), однако путевку в полуфинал завоевали флорентийцы. Вышедший на замену Никола Миленкович неожиданно пробил из-за пределов штрафной после розыгрыша "стандарта". Рефери даже не дал бергамаскам разыграть мяч в центре поля. Команда Малиновского прекращает борьбу.

Обзор матча

Кубок Италии, 1/4 финала

Аталанта – Фиорентина 2:3

Голы: Дзаппакоста, 30, Бога, 56 – Пйонтек (с пенальти), 9, 71, Миленкович, 90+3.