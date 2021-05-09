Команды забивали только во втором тайме. Сразу после перерыва бывший форвард Динамо Мбокани (в Киев он перебрался именно из Андерлехта) открыл счет после чудовищной ошибки Элиаса Коббаута.

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Скоро хозяева ответили точным ударом 19-летнего Яри Версхарена. Однако затем Мбокани реализовал пенальти и снова вывел Антверпен вперед. На 89-й минуте Венсан Компани заменил Богдана Михайличенко.

А на 6-й компенсированной минуте Андерлехт сравнял счет усилиями Мэтта Миазги, который головой переправил мяч в сетку.

Стоит заметить, что этот безумный матч запомнился также двумя отмененными голами Мбокани после просмотра VAR (при счете 1:1). Немало нареканий в соцсетях вызвал эпизод с офсайдом, точнее, с графикой, которая обозначала офсайдную линию.

Андерлехт и Антверпен делят третье место и имеют в активе по 31 пункту.

Чемпионат Бельгии, чемпионский плей-офф (тур 2)

Андерлехт – Антверпен 2:2

Голы: Версхарен, 57, Миазга, 90+6 – Мбокани, 49, 84 (пен.).