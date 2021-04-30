У розширеному списку присутні три абсолютні новачки: Богдан Лєднєв, Георгій Судаков та Артем Бондаренко. Свій третій виклик до головної команди країни отримав "гірник" Віктор Корнієнко, який через травми пропускав попередні збори.

До теми Євро-2020: збірна почне готуватися до турніру без легіонерів

Повідомляється, що більшість із викликаних, а це гравці українських команд, а також два легіонери – Олександр Зубков та Євген Макаренко – прибудуть у розташування збірної 15 травня. Тоді наша команда і розпочне збір у Харкові. Ще вісім представників іноземних команд приєднаються до табору "синьо-жовтих" після завершення своїх клубних сезонів.

Розширений склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва — Шахтар), Андрій Лунін (Реал, Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі — Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (усі — Шахтар), Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Олександр Андрієвський, Віктор Циганков, Богдан Лєднєв (усі — Динамо), Артем Бондаренко (Маріуполь), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва — Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія).

Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Довбик (Дніпро-1), Артем Бєсєдін (Динамо).

Варто додати, що перший спаринг на підготовчому зборі Україна проведе 23 травня. Суперником команди Шевченка стане збірна Бахрейну.