Форвард збірної України та СК Дніпро-1 Артем Довбик очолює таблицю бомбардирів УПЛ. Вдала гра за клуб та збірну привернули увагу багатьох іменитих команд.

Наразі СК Дніпро-1 перебуває на 3 місці у таблиці, яке дає право грати в єврокубках. Президент клубу Юрій Береза сподівається, що Артем Довбик ще залишиться в команді та допоможе дніпрянам на європейській арені.

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"Я розраховую, що Довбик допоможе Дніпру-1 у першому сезоні у європейських турнірах. Але ми нікого не тримаємо у рабстві. Вважаю, що Артем гідний грати у європейських чемпіонатах.

Однак ми розуміємо, що на користь національної збірної України було б краще, щоб Артем продовжив кар'єру за кордоном. Але у нього ще два роки контракту із Дніпром-1", – сказав Береза.

У 18 матчах поточного сезону Довбик забив 14 голів та віддав 5 асистів. Портал Transfermarkt оцінює його у 5 мільйонів євро, але дніпряни сподіваються отримати за нього як мінімум вдвічі більше.