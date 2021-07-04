Розчарування Шевченка грою збірної України стало мемом: фотофакт
4 липня 2021 , 10:39Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На жаль, збірна України безапеляційно поступилася Англії у чвертьфіналі Євро-2020. Наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко пережив чимало неприємних емоцій.
Головний тренер української національної команди бурхливо реагував на події на полі римської арени. Переважно вони мали негативне забарвлення.
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У творчості користувачів соцмереж Андрій Шевченко став героєм легендарної картини "Крик" авторства Едварда Мунка.
Мем із соцмереж
Нагадаємо, Україна програла Англії з рахунком 0:4 та припинила боротьбу на турнірі.