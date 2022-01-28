Російськомовність та дружба з Абрамовичем: чому збірна Польщі відмовилася від Шевченка

Андрій Шевченко не перейде працювати на тренерський місток збірної Польщі. Фахівець продовжить творчу відпустку після відставки в Дженоа.

Як стверджують польські ЗМІ, Шевченко не зміг домовитися з Дженоа про дострокове розірвання контракту на своїх умовах. "Грифони" відповіли відмовою та продовжать платити українському фахівцеві зарплату.

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Але контракт з Дженоа – не єдина причина, чому поляки дуже обережно ставилися до Шевченка. 24 березня "Кадра" зіграє у плей-офф відбору на ЧС-2022 проти Росії. Український фахівець – російськомовний, живе в Лондоні та тісно спілкується з російським олігархом Романом Абрамовичем. Ці фактори викликали багато запитань, які б не сприяли позитивній атмосфері перед відповідальним матчем.

Скоріш за все, збірну Польщі очолить Адам Навалка, який працював з командою до 2018 року. Ім'я нового тренера "Кадри" оголосять 31 січня.

Тепер Шевченку потрібно шукати нове місце роботи. Провал у Дженоа не посприяв його репутації, тому пошуки можуть затягнутися.