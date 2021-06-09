Російський журналіст пролетів повз Євро: Азербайджан пригадав йому конфлікт з Вірменією

Відомий російський журналіст та телекоментатор Нобель Арустамян не буде працювати на матчах континентальної першості. Він не отримав акредитації через бан однієї з країн, яка приймає турнір.

Азейбарджан відмовив у акредитації на Євро-2020 російському журналісту Нобелю Арустамяну. Оргкомітет назвав причину та радить коментатору звернутися в УЄФА.

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У даній конкретній ситуації, якщо у згаданого представника ЗМІ виникнуть проблеми, ми рекомендуємо йому звернутися безпосередньо в УЄФА з цього приводу. Він порушив закони нашої країни, проявивши неповагу до територіальної цілісності Азербайджану, – сказав віце-президент АФФА Ельхан Мамедов.

До речі, Арустамян є уродженцем Баку. Російський футбольний союз пообіцяв "розібратися" у ситуації, а самому журналісту росіяни почали писати листи підтримки. Для акредитації на Євро-2020 дозвіл мають дати оркомітети всіх країн, які приймають Євро – Азейбарджан відправив Арустамяна в бан.

Розіграш Євро-2020 пройде в 11-ти різних країнах: Англії, Угорщині, Нідерландах, Німеччині, Азербайджані, Росії, Іспанії, Румунії, Данії та Шотландії.