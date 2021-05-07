Реброва у Ференцвароші може замінити Скрипник

7 травня 2021 , 18:20
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Джерело:

ТаТоТаке

Ференцварош готовий продовжити українську лінію на своєму тренерському містку.

Ференцварош вже активно шукає заміну Сергію Реброву, якщо український спеціаліст вирішить покинути клуб.

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У розширений список наступників Реброва Фраді внесли і наставника Зорі Віктора Скрипника. 

Контракт Реброва з Ференцварошем розрахований до літа 2022 року, але клуб розуміє, що завдяки успіхам Реброва зміна тренера може відбутися швидше. 

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Автор: Ярослав Сиваківський