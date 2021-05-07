Реброва у Ференцвароші може замінити Скрипник

Ференцварош готовий продовжити українську лінію на своєму тренерському містку.

Ференцварош вже активно шукає заміну Сергію Реброву, якщо український спеціаліст вирішить покинути клуб.

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У розширений список наступників Реброва Фраді внесли і наставника Зорі Віктора Скрипника.

Контракт Реброва з Ференцварошем розрахований до літа 2022 року, але клуб розуміє, що завдяки успіхам Реброва зміна тренера може відбутися швидше.