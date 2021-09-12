Ребров розриває Емірати: його Аль-Айн знущається над суперниками

Кар'єра Сергія Реброва в Аль-Айні розвивається найкращим чином. Команда під керівництвом українського фахівця не втратила жодного очка.

У матчі 3 туру чемпіонату ОАЕ Аль-Айн на виїзді не відчув проблем з Бані Яс. Команда Сергія Реброва перемогла з мінімальним рахунком 1:0, але повністю контролювала хід гри.

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Третя поспіль перемога дозволила Аль-Айну очолити турнірну таблицю чемпіонату. Конкурент команди Реброва – Аль Шарджа – теж має 9 очок, але гіршу різницю забитих та пропущених голів.

Нагадаємо, Ребров підписав контракт з Аль-Айном 6 червня. Після відходу Шевченка фахівець був готовий очолити національну збірну України, але клуб з Еміратів не захотів прощатися з кваліфікованим тренером перед стартом чемпіонату.