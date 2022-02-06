Український тренер Сергій Ребров став ближчим до святкування чергового чемпіонства. Фахівець зможе додати до колекції нагороду з ОАЕ.

Чемпіонат ОАЕ 2021/22, 14-й тур

Аль-Айн – Хорфаккан – 4:1

Голи: Рахімі, 19, Лаба, 41, (пен.), 64, Гуанка, 59 – Нассер, 50

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Підопічні Сергія Реброва реабілітувалися перед своїми фанатами за попередній програш у чемпіонаті та виліт з Кубка. У протистоянні з аутсайдером Аль-Айн не відчув труднощів та здобув переконливу перемогу.

Зараз Аль-Айн має в активі 33 очки та випереджає найближчого переслідувача на 6 очок. Команда претендує на чемпіонство, тому потребує перемоги у кожному матчі.

Контракт Сергія Реброва з Аль-Айном діє до кінця сезону в ОАЕ. Раніше лунали чутки, що після роботи на Близькому Сході фахівець очолить збірну України.