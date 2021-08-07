Сергію Реброву вдалося переконати босів Аль-Айна припинити співпрацю. Вже в понеділок його представлять у якості головного тренера збірної України.

Інтриги щодо наступника Андрія Шевченка на тренерському містку збірної України вже немає. Сергію Реброву вдалося домовитися з Аль-Айном про припинення контракту.

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Цікаво, що під керівництвом Реброва Аль-Айн ще не провів жодного офіційного матчу. Сергій Станіславович очолив команду на початку червня.

Хто допомагатиме Реброву у тренерському штабі національної команди стане відомо у понеділок, 9 серпня, після засідання виконкому УАФ.