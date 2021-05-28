Ребров може очолити Тоттенхем – українець раніше грав у лондонському клубі

Український фахівець Сергій Ребров може зробити величезний кар'єрний стрибок. В послугах українця зацікавлений клуб АПЛ.

Тоттенхем розглядає Сергія Реброва на посаду головного тренера команди.

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В ідеалі "шпори" хочуть повернути Маурісіо Почеттіно, але ПСЖ не збирається відпускати аргентинця. Тому лондонці почали шукати альтернативні кандидатури, в список яких потрапив і Сергій Ребров.

Контракт Реброва з Ференцварошем розрахований до літа 2022-го. За Тоттенхем український фахівець у якості гравця виступав з 2000 по 2003 рік.