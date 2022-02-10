Схоже на те, що мадридський Реал готується до відходу українського голкіпера Андрія Луніна. Незабаром у команду прийде зірковий воротар.

Андрій Лунін сидить у Реалі без ігрової практики, що дуже шкодить прогресу талановитого голкіпера. У Мадриді розуміють проблему та шукають варіанти її вирішення.

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Королівський клуб не збирається прощатися з українцем назавжди, у клубі покладають на нього великі надії. Саме тому Лунін у наступному сезоні вирушить здобувати ігрову практику в оренді.

На його місце виконувати роль дублера прийде Давід Оспіна. Цього літа завершується його контракт з Наполі, переговори про перехід зіркового голкіпера вже ведуться. 33-річний колумбієць не проти підстрахувати Тібо Куртуа та бути на других ролях.

У поточному сезоні Андрій Лунін провів лише 2 матчі у Кубку Іспанії. У матчі Ла Ліги у футболці Реала йому грати ще не доводилося.