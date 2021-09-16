Пятов пробився до десятки голкіперів-ветеранів Ліги чемпіонів: в українця зіркова компанія

Донецький Шахтар у Тирасполі сенсаційно поступився Шерифу з рахунком 0:2. Ювілейний матч Андрія Пятова у Лізі чемпіонів вдалим не назвеш.

Матч 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів став для голкіпера Шахтаря Андрія Пятова 70-м на турнірі. Ювілей зіпсувала поразка тираспольцям з рахунком 0:2.

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Український воротар став лише 10-м кіпером, кому вдалося досягти цієї позначки. Раніше це вдавалося Касільясу, Буффону, Нойєру, Чеху, Вальдесу, ван дер Сару, Кану, Шовковському і Діда.

Нагадаємо, Андрій Пятов повернувся в основу Шахтаря після травми молодого Трубіна, але наразі не вражає надійністю гри.