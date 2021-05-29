Пятов не спішить продовжувати контракт з Шахтарем: керівники "гірників" роздратовані паузою

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін незадоволений тим, наскільки затягнувся процес пролонгації контракту Андрія Пятова.

За словами Палкіна, у тривалості процесу винен сам голкіпер, адже клуб вже озвучив свою пропозицію.

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"Всяке може бути. Подивимося ще. Я вже набрид з однією і тою ж відповіддю щодо Пятова – ми зробили йому пропозицію, він думає.

Але щось довго думає, затягнулися його роздуми щодо того, хоче він залишитися у Шахтарі чи ні. Андрію треба якомога швидше прийняти фінальне рішення і визначитися", – сказав Палкін.

Нагадаємо, в минулому сезоні 37-річний Пятов зіграв лише 7 матчів, програвши конкуренцію Анатолію Трубіну. Контракт голкіпера з "гірниками" розрахований до 30 червня 2021 року.