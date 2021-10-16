Путівцев прийняв польське громадянство: він виступав за збірну України
16 жовтня 2021 , 12:17Читать новость на русском
Джерело:сайт Термаліки
Футболіст польської Термаліки Артем Путівцев прийняв кардинальне рішення. Тепер захисник має польський паспорт.
Артем Путівцев вирішив прийняти польське громадянство. 33-річний футболіст вже отримав усі необхідні документи.
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Зазначимо, що у польську Термаліку Артем перейшов із харківського Металіста у 2016 році. Він зіграв за команду 179 ігор, забив 12 голів та віддав 6 асистів.
Він також зіграв 1 матч у складі національної збірної України. Це відбулося 24 березня 2016 року, "жовто-сині" грали проти Кіпру.
Також Путівцев потрапляв у резервний список Михайла Фоменка на Євро-2016.Сенсація року: легендарний Роберто Карлос може очолити скромну збірну